Juventus: Karsdorp e Maehle in pole position per il ruolo di terzino destro

A partire a gennaio potrebbe essere Weston McKennie che sino ad ora alla Juventus ha offerto un rendimento a fasi alterne. La richiesta per il texano parte da 30 milioni di euro. È pronto a metterli sul piatto il Bournemouth, che tuttavia non è destinazione gradita al centrocampista. Diverso, invece, può essere il discorso con il Borussia Dortmund.

Nel caso in cui la Juventus ottenesse i 30 milioni in questione, potrebbe alzare il tiro per ciò che riguarda il capitolo terzino che al momento vede in pole position profili più low cost come Karsdorp della Roma e Maehle dell'Atalanta.

(Tuttosport)