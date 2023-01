José blocca i giovani. Shomu-Toro a oltranza

Proseguono le trattative con il Torino per la cessione di Shomurodov. L'attaccante fatica a trovare spazio nella Roma e vorrebbe trasferirsi in una squadra nella quale avere più chance di giocare. I granata sono pronti ad accoglierlo, hanno trovato anche l'accordo con l'uzbeko me manca quello tra i club. Pinto lo vuole cedere a titolo definitivo ad almeno 12 milioni, così da poter liberare uno slot in entrata. I giallorossi devono contenere i costi del parco calciatori per via dell'accordo firmato con la Uefa. Ecco perché non possono assecondare la richiesta di un prestito con diritto di riscatto. (...) Bloccate, invece, la cessioni dei giovani Bove, Volpato e T ahirovic. Per Mourinho sono fondamentali, anche se sono arrivate richieste sia dall'Italia che dall'estero già in questa sessione invernale.

(Il Messaggero)