Josè, 100 punti in A per i 60 anni

Per i 60 anni, che festeggerà domani, Mourinho si è appena fatto un regalo: i 100 punti in serie A con la Roma, cifra tonda raggiunta vincendo a La Spezia, e spera di farsene un altro fra 4 mesi, quella Coppa Italia in cui le eliminazioni di Napoli e

Milan gli hanno aperto un'autostrada verso la finale del 24 maggio all'Olimpico.

Magari aggiungendoci un piazzamento Champions, visto che il -15 inflitto alla Juventus e il ko dell'Inter con l'Empoli hanno proiettato i giallorossi al 3 posto. Intanto la media-punti di Mourinho in A (Inter compresa) è risalita a 2 punti esatti:

proprio quella che tenne sulla panchina giallorossa Spalletti, il suo avversario di domenica in un Napoli-Roma da quartieri altissimi.

(corsera)