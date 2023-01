Inter, Dybala è il grande errore: si temeva la sua fragilità. E a Inzaghi manca il vero 10

Un rimpianto chiamato Paulo Dybala e che avrebbe risolto molti problemi all'Inter. La società nerazzurra è stata a un passo da lui e sognava la grande coppia con Lukaku, però ha dubitato, esitato e infine ha scelto in direzione opposta, sbagliando. Dybala era libero nel momento chiave, tra fine giugno e inizio luglio, a costo zero. Inzaghi però ha preferito non avventurarsi poiché temeva i soliti problemi muscolari. Risultato: manca disperatamente un trequartista. All'Inter serve la fantasia, il genio di un Dybala in quella zona in cui la squadra fa fatica. Inoltre il contraccolpo per il mancato arrivo è anche patrimoniale. Nessuno in rosa è un asset importante per la società e nell'ipotesi in cui l'argentino avesse deluso, il club se ne sarebbe liberato senza minusvalenza.

(gasport)