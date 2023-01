Inseguendo Zaniolo

Del calciatore Nicolò Zaniolo si può pensare tutto, anche niente (per

esempio che e un sopravvalutato senza carattere, alla Balotelli), ma quel che gli sta capitando è davvero impensabile. L'altra sera un gruppo di tifosi lo ha aspettato sotto casa e minacciato di morte. Gli ultrà lo accusavano non tanto di voler lasciare la Roma, ma di avere rifiutato la cessione al Bournemouth per 30 milioni. Come certi «maschi-alfetta» possessivi con le compagne, costoro sono convinti che il destino di Zaniolo sia di loro esclusiva proprietà. […] Se il mondo del calcio si ostina a pensare che tutto questo (e molto altro) sia normale, finirà per sprofondare. E questo si che è normale.

(M. Gramellini 'Il Caffè' - Corsera)