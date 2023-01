Il triste naufragio di Tomaselli: il “nuovo Messi” di Trigoria devastato da YouTube

LA REPUBBLICA - Pietro Tomaselli, giovane ragazzo diventato noto nel 2012 per i video delle sue giocate tanto da essere soprannominato il "nuovo Messi", ha rilasciato un'intervista al quotidiano. «Ho deciso di venire in Spagna per ricominciare tutto da capo – racconta il calciatore - e ora gioco con le giovanili del Coruxo FC». All'età di 9 anni venne ingaggiato dalla Roma, proprio grazie ai video su You Tube: «Totti e De Rossi mi dicevano che ero bravissimo, che dovevo continuare così e sarei arrivato molto lontano. Il calcio italiano non mi ha capito ma se tornassi indietro rifarei tutto da capo. Se non fosse stata la Roma a darmi l’opportunità di giocare sarebbe stata un’altra squadra. Mi cercarono anche il Real Madrid, il Barcellona, il Chelsea e il Manchester United». Alla fine però la carriera calcistica prese una piega differente, infatti dopo la Roma nessun club bussò alla porta. «I primi anni sono stati difficili, piangevo alla fine degli allenamenti - svela Tomaselli -. Si parlava tanto di me, questo mi condizionava e mi faceva giocare con un peso enorme addosso. Anche i commenti sotto i video mi facevano male, li leggevo tutti».