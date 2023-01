Il silenzio di José tra squalifica e voglia di non dire

La Roma gioca, José continua a non parlare, e la scelta è riconducibile alla squalifica rimediata contro il Torino. Un allenatore squalificato però avrebbe potuto presentarsi nella sala stampa del centro sportivo e incontrare i cronisti. Mou ha scelto una strada diversa, si è auto-squalificato. Peccato, perché avrebbe potuto raccontare un sacco di cose visto quanto scritto e detto sul suo conto nelle ultime settimane. Lo Special One ha deciso di non dire perché in questo momento ritiene che sia più corretto restare a bocca chiusa. Meglio concentrarsi sul presente senza scomodare il passato. E pure il presente, anche perché si sa, del doman on v'è certezza...

(corsera)