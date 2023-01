Il regalo di Felix alla Roma: ora Mou vede un altro "titulo" all'orizzonte

Chissà se anche stavolta, come aveva fatto lo scorso anno dopo la doppietta al Genoa, José Mourinho gli ha fatto recapitare un paio di scarpe alla moda. Di sicuro il tecnico portoghese ha un buon motivo per ringraziare Felix Afena Gyan, 19 anni, l'eroe della Cremonese che ha segnato il gol del pareggio e il rigore decisivo nella partita che martedì sera ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. […] L'eliminazione del Napoli ha aperto un'autostrada alla Roma verso la finale, che si giocherà all'Olimpico il 24 maggio. [...] "La Coppa Italia è un obiettivo per noi, dobbiamo crederci perchè abbiamo la squadra per lottare", aveva detto Paulo Dybala dopo la vittoria contro il Genoa. Ora questa convinzione non è più solo la sua ma di tutto l'ambiente. Una voce fuori dal coro è quella di Francesco Totti: «La qualificazione alla Champions - ha detto a Sport Mediaset - è l'obiettivo principale, anche se non sarà facile. le prime vanno forte, ma il campionato è lungo e tutto può succedere. Mourinho vuole rinforzi dal mercato? Speriamo che la società lo accontenti. Dybala è un fenomeno, sono contento che la città abbia un calciatore di questo livello».

(corsera)