Il Portogallo vira su Martinez: Mourinho (per ora) resta giallorosso

Durante il ritiro in Algarve José Mourinho era stato accostato con grande insistenza alla panchina del Portogallo, alla ricerca di un commissario tecnico in seguito all'addio di Fernando Santos dopo il Mondiale in Qatar. Il tecnico giallorosso, a lungo corteggiato dalla Federazione lusitana, ha però rifiutato la proposta e secondo i media britannici ora il candidato principale sarebbe Roberto Martinez: l'ex ct del Belgio infatti avrebbe raggiunto un accordo verbale con la Federcalcio portoghese.

(La Repubblica)