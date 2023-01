Il matrimonio con New Balance finisce in tribunale

La Roma va in causa con lo sponsor tecnico New Balance per aver accettato l’offerta di Adidas. [...] Il motivo? La presenza di una clausola chiamata “Right of First Refusal” a favore della casa d’abbigliamento di Boston che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbliga il club a rinnovare il contratto a condizione che vengano pareggiati i termini offerti da terzi. New Balance ha esercitato la clausola pareggiando i termini offerti da un terzo competitor (Adidas), pertanto la Roma avrebbe dovuto rifiutare l’offerta. La causa ha preso il via a giugno 2022 e la sentenza sarà emessa entro l’11 febbraio.

(Il Messaggero)