Il Lione chiama Karsdorp, Shomu-Toro si tratta

Il mercato della Roma gira intorno a Karsdorp e Shomurodov. L'esterno è praticamente fuori rosa e destinato a lasciare il club nel mese di gennaio. Pinto vuole cederlo a titolo definitivo a non meno di 10 milioni e tra i possibili acquirenti è spuntato il Lione. Intanto, Monza e Salernitana hanno frenato per via dello stipendio, mentre in Inghilterra restano in piedi le ipotesi Fulham e Southampton.

In attacco, tiene banco ancora il tira e molla tra la Roma e il Torino per Shomurodov. L'uzbeko ha già l'intesa con i granata, quella che manca tra le due società. Potrebbe uscire Belotti: Fiorentina alla finestra. Ufficializzato Villar al Getafe in prestito con obbligo di riscatto. Bove piace a Sassuolo, Salernitana e Verona.

(Il Messaggero)