Napoli e Roma sono le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questa prima parte di campionato: 11 volte i partenopei (come l'Udinese), 7 i giallorossi. Questa sera ci sarà lo scontro tra gli specialisti, infatti Osimhen è a quota 4, mentre Smalling a 3. L'ultima rete di testa della Roma in casa del Napoli fu siglata da Dzeko nella vittoria per 2-4 del 2018.

(corsera)