Il gip: "Vera guerriglia", ma revoca l'arresto

Per il giudice di Napoli quella di domenica pomeriggio sull'Autostrada del Sole è stata «una vera e propria guerriglia» tra opposte tifoserie determinate «ad annientare il nemico». Gli ultras romanisti e napoletani si sono scontrati violentemente a Badia al Pino, provincia di Arezzo, «nonostante la presenza di pattuglie della polizia». L'inchiesta però non decolla. Non ci sono persone in carcere, né agli arresti. Dopo i tre ultrà romanisti rimessi in libertà nei giorni scorsi (uno solo, ferito nei tafferugli, è sottoposto obbligo di firma e di dimora a Roma, per gli altri due il gip della capitale non ha ravvisato i presupposti) torna libero anche il 35enne napoletano Antonio Marigliano. (...) Negli atti, la conferma di un "appuntamento" tra i due gruppi: alle 11.20 i napoletani sono a Badia al Pino «come se aspettassero qualcuno». I romanisti, fermi a Montepulciano Est, si mettono in moto e li raggiungono. Poco dopo, sull'autostrada scoppia l'inferno.

(La Repubblica)