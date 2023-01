Il gioco più bello del campionato da palla inattiva

La Roma non ha un gioco. Quante volte è stato detto o scritto? Migiliaia, da sempre o quasi con Josè Mourinho al comando delle operazioni a Trigoria.[...] Il gruppo allenato da Mou però ha il miglior gioco del campionato da palle inattive. E questo se ci pensate bene può essere interpretato come un segnale che la Roma ha qualità sia tecnica che tattica. I gol segnati su punizione o calcio d'angolo valgono esattamente come quelli realizzati al termine di un'azione corale da stropicciarsi gli occhi.[...] Deve esserci un gioco, che non sarà il più bello del mondo ma è redditizio e aiuta a tirare avanti nei pressi della zona Champions, obiettivo stagionale del club.

(corsera)