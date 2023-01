Il consiglio del ct: «Zaniolo sfrutti il suo talento». Tottenham fermo, avanza il Milan

«Zaniolo deve mettersi a disposizione della squadra come fanno tutti i giocatori e sfruttare il suo talento». Il consiglio arriva dal ct azzurro Mancini che sta assistendo a distanza alla querelle tra l'esterno e la Roma. Sul tavolo di Pinto ancora non sono arrivate offerte che prevedono la cessione a titolo definitivo o l'obbligo di riscatto a condizioni puramente formali. (...) . Ieri l'agente Vigorelli dopo aver appurato che il Tottenham è fermo al prestito con obbligo di riscatto legato ad una decina di presenze e all'approdo in Champions, ha avuto un contatto diretto con il Milan, il club rossonero ha messo la freccia sugli inglesi, ed è pronto a propone 25 milioni (3 + 22), condizionati all'approdo in Champions, Pinto però è irremovibile: via senza obblighi legati a condizioni sportive. (...) Intanto Karsdorp aspetta di trovare squadra (c'è il Southampton) e anche lui non si muoverà se non a titolo definitivo. Potrebbe salutare invece con altra formula Shomurodov. Soprattutto se il Verona avanzasse un'offerta dopo il ko di Henry.

(Il Messaggero)