Il Brasile sogna Mourinho per la panchina, ma lui non andrà

Per l’esordio in Coppa Italia dovrebbe di nuovo trovare spazio dal primo minuto anche Zaniolo. In questa stagione Nicolò non riesce a incidere come vorrebbe, ha perso un po’ di motivazioni dopo aver lavorato con grandi propositi in estate. Non avverte la fiducia incondizionata della società, con il rinnovo del contratto che va per le lunghe. Troppi rinvii, con la Roma che preferisce aspettare la fine della stagione su indicazione dei Friedkin. Zaniolo ha qualche offerta di mercato e in estate se arrivasse un’offerta adeguata potrebbe partire. [...]

Resta da capire il futuro di Mourinho, che ha un altro anno di contratto. Dopo essere tramontata la possibilità di allenare il Portogallo, adesso lo Special One viene avvicinato alla panchina del Brasile. Lo rivela Carlos Alberto, che ha giocato nel Porto con José. «Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Seleçao, lo dico in prima persona. Sono informazioni. Mi ha persino invitato a fare l'assistente», ha detto l'ex centrocampista brasiliano. Ronaldo (il Fenomeno) lo sta chiamando spesso, in effetti, ma Mou non andrà.

(Corriere dello Sport)