Idee e crampi: anche con poco Dybala illumina

Quattro minuti per cancellare tre mesi. Non partiva titolare da Roma-Lecce, ma Paulo Dybala ha impiegato 4 minuti per lasciare subito il segno nella sfida contro il Bologna. (...) La partita dell'argentino di ieri non è stata di quelle pazzesche e del resto non avrebbe neanche potuto esserlo considerando i pochi allenamenti dopo 10 giorni di vacanza. (...) È riuscito però a fare la differenza, e non solo con il rigore guadagnato, davanti ha dato la sensazione di poter inventare qualcosa da un momento all'altro. E come è normale che fosse alla fine si è arreso ai crampi (e qualcuno ha tremato quando in panchina lo hanno visto toccarsi la parte alta della coscia). (...) Facile pensare che a Milano si possa vedere un Dybala ancora più lucido e dinamico, che abbia smaltito un po' di fatica sulle gambe e maggior brillantezza atletica (...)

(gasport)