I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'altra categoria', Abraham 'welcome back', Bove 'con il freno a mano tirato'

La Roma batte 2-0 la Fiorentina con la doppietta di Paulo Dybala. È, ovviamente, l'argentino ad avere la media voto più alta sui quotidiani in edicola oggi. "Una doppietta chirurgica che ne santifica la tecnica e intelligenza calcistica. Altra categoria", scrive di lui La Gazzetta dello Sport. Giudizio ottimo anche per Tammy Abraham, autore dei due assist. "Torre in mezzo al campo. Assist-man per la Joya. Difensore aggiunto sui calci d'angolo viola. L'inglese torna a essere totale come ai tempi d'oro. Gli è mancata solo la firma personale ma la svolta è matura. Welcome back", è il commento del Romanista. Sfiorano il 7 complessivo anche Nicola Zalewski e il tecnico José Mourinho, mentre è di Edoardo Bove l'unica insufficienza, seppur lieve, di giornata. Questa la motivazione del Messaggero: "Due palloni persi in avvio non sono il miglior biglietto da visita. Gioca con il freno a mano tirato. L'uscita di Duncan, che gli metteva pressione, inizialmente lo rasserena. Poi torna a sbagliare qualcosa e rimedia anche un giallo"

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Leggo, Il Romanista)

Rui Patricio 6,25

Mancini 6,44

Smalling 6,31

Kumbulla 6,31

Celik 6,19

Bove 5,88

Cristante 6,44

Pellegrini 6,06

Zalewski 6,81

Dybala 7,88

Abraham 7,13

Matic 6,25

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 6,88

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Kumbulla 6

Celik 6,5

Bove 5,5

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Zalewski 7

Dybala 8

Abraham 7

Matic 6,5

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 7

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Celik 6

Bove 6

Cristante 6,5

Pellegrini 6,5

Zalewski 6,5

Dybala 8

Abraham 7,5

Matic 6

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Celik 6

Bove 5,5

Cristante 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 6,5

Dybala 7,5

Abraham 7

Matic 6

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 6

Kumbulla 7

Celik 6

Bove 6

Cristante 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 7

Dybala 8

Abraham 7

Matic 6

Spinazzola 6

Tahirovic SV

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7

Kumbulla 6,5

Celik 6

Bove 6

Cristante 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 7

Dybala 8

Abraham 7

Matic 6,5

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Kumbulla 6

Celik 6

Bove 5,5

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Zalewski 6,5

Dybala 8

Abraham 7

Matic 6

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 7

LEGGO

Rui Patricio 6

Mancini 7

Smalling 6

Kumbulla 6,5

Celik 6,5

Bove 6

Cristante 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 7

Dybala 7,5

Abraham 7

Matic 6,5

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Kumbulla 6,5

Celik 6,5

Bove 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 7

Dybala 8

Abraham 7,5

Matic 6,5

Spinazzola 6

Tahirovic 6

Belotti SV

Solbakken SV

Mourinho 6,5