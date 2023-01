I giudici hanno rimesso in libertà gli ultrà di Roma e Napoli che hanno preso parte agli scontri avvenuti sulla A1. E' un chiaro invito a ripetersi nella prossima occasione. Propongo che tutti i tifosi che in futuro rimarranno feriti, non vengano dimessi fino a che non avranno pagato le cure a loro prestate. Non si capisce perchè la comunità debba farsi carico di questo tipo di spese.

(Il Giornale)