I silenzi di Mourinho fanno sperare il Brasile

Che l’allenatore più mediatico al mondo non parli per due mesi nel pieno della stagione sportiva fa effetto. Anche senza considerare tutto quello che succede intorno a lui. Non ha bisogno di apparire, José Mourinho, per essere al centro del mondo. [...] Di certo gli erano state fatte delle promesse quando ha firmato, nel 2021. Ma dei tanti “no problem” che s’era sentito dire dalla proprietà e dalla dirigenza di fronte alle sue richieste, non molti si sono trasformati in fatti. Ossia, in acquisti. Il fair play finanziario ha complicato i piani. E ora c’è chi sta provando a infilarsi in questo rapporto non più idilliaco. [...] In Brasile stanno valutando anche altri profili, ma la prima scelta – per curriculum e lingua – è il tecnico della Roma. Addirittura un suo ex calciatore al Porto, Carlos Alberto, ha detto in tv che la trattativa sarebbe già definita. No: José ascolterà offerte solo a stagione ultimata. Ma Mourinho non ha affatto staccato la testa dalla Roma. Anzi, resta la sua priorità. A patto di ricevere chiarezza sui piani.

(La Repubblica)