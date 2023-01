I 60 di Mourinho: un compleanno in famiglia

Cifra tonda per Josè Mourinho, che oggi compie 60 anni. Compleanno che il tecnico festeggerà a Roma: le tre partite, tra campionato e coppe, che i suoi giocheranno nei prossimi sette giorni, gli impediscono di concedersi una fuga a Londra. Proprio qualche giorno fa aveva detto che avrebbe voluto andare a cena nella City, ma di non poterlo fare per via del calendario e chissà se pensava proprio a questo giorno. Ma niente pudding, più probabile che la torta sia una millefoglie. Il tavolo è già riservato in un ristorante in città. Gli invitati sono pochissimi, a festeggiare il mister ci saranno moglie e i figli in arrivo dall’Inghilterra e le persone più vicine dello staff, quelli che lavorano da anni con lui. L’allenatore è stato chiaro in questi giorni: a chi gli chiedeva ha detto che vuole una celebrazione di famiglia. Niente feste esagerate, nessuna sorpresa. E se possibile poca pubblicità per evitare di bocca in bocca la notizia faccia il giro di Roma. Che sarà pure maturato e diventato più tranquillo, magari anche più alla mano, ma rimane pur sempre lo Special One.

(La Repubblica)