Hitler con la maglia della Roma. Il sindaco: «Uno sfregio alla città»

"Gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi mercolali in città some uno sfregio inaccettabile, una vera infamia a pochi giorni dalla Giarnata della Memoria". E questo il durissimo commento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sulla comparsa in alcuni quartieri della Capitale di adesivi raffiguranti Adolf Hitler con indosso una vecchia" maglia giallorossa. Gli sticker rettangolari sono stati attaccati sulla segnaletica stradale e le serrande degli edifici commerciali di diverse zone: da Piazza Vescovio a Corso 'Trieste, da Talenti a Morttesacro passando per il Tufello.

(corsera)