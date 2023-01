Gran Premio Champions: stabilità e equilibrio. Primo non subire, poi ci pensa Dybala

La Roma osserva il primo comandamento delle squadre di José Mourinho, la stabilità. Domani a Napoli il test più severo, contro la capolista. Il caso Zaniolo gli fa il solletico. Gli basta Dybala per far sì che il suo calcio essenziale luccichi il giusto, con la classifica come primo riferimento. Dall'inizio del 2023, soltanto il Nantes in Francia - tra i club dei cinque maggiori campionati europei - ha mantenuto inviolata la propria porta più della Roma. Il dato è un manifesto programmatico del gioco di Mourinho. Le squadre di Mou bene o male arrivano sempre a qualcosa. La regolarità paga, è questa la forza della Roma. Con Mourinho un modo si trova perché niente e nessuno può mettersi al di sopra di lui.

(Gasport)