IL TEMPO - La As Roma femminile continua a vincere. Dopo il successo in Coppa Italia, ieri vittoria in campionato col Sassuolo 5-0 (doppiette di Giacinti e Andressa, rete di Giugliano) e primo posto in classifica blindato con 5 punti di vantaggio sulla Juventus che ha vinto 5-0 con la Sampdoria. In Serie B, vittoria in trasferta per la Lazio, che supera l'Arezzo 3-1 e si conferma in vetta al torneo.