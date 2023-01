Giallorosse inarrestabili: 3-2 a Parma

IL TEMPO (M. VITELLI) - La As Roma femminile continua a correre. Le giallorosse espugnano il campo del Parma 3-2 (quinto successo esterno consecutivo) e restano al comando della classifica di serie A con cinque punti di vantaggio sulla Juventus vittoriosa 2-1 a Pomigliano. Subito sotto per la rete di Martinovic, la Roma ribalta il risultato con Haavi e Giacinti alla dodicesima marcatura stagionale) prima di subire il pareggio di Bardin nel finale di primo tempo. Poi, al 76', ci pensa la brasiliana Andressa su rigore a calare il tris romanista che vale tre punti d'oro. «Una vittoria pesantissima - dice mister Alessandro Spugna a fine gara - in alcuni momenti potevamo fare meglio, ma non si possono sempre segnare cinque o sei reti per vincere le partite. In questo campionato non esistono regali, bisogna soffrire e lottare». Anche Manuela Giugliano è felice della vittoria: «Conquistare i tre punti è stato fondamentale - spiega - ma siamo entrate in campo con l'atteggiamento sbagliato, non abbiamo giocato come avremmo voluto». Ora testa subito alla Coppa Italia, con la partita in casa del Pomigliano in calendario mercoledì alle 14.30. «Analizzeremo gli errori commessi e ci prepareremo a questa sfida - conclude la centrocampista giallorossa - la Coppa Italia è una competizione molto importante».

In serie B, Lazio ko in casa contro l'Hellas Verona 1-0. Decisiva la rete di Rognoni al quarto minuto di gioco. Le biancocelesti di Massimiliano Catini, alla seconda sconfitta in campionato, restano comunque in vetta al torneo, ma ora il Cittadella (che ha battuto 2-0 il Napoli) è dietro di un solo punto.