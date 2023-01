Giallorosse inarrestabili

IL TEMPO (M. VITELLI) - Valanga giallorossa. La As Roma femminile di Spugna (alla sua seconda stagione sulla panchina delle giallorosse) asfalta la Fiorentina a domicilio 7-1 in un match senza storia e si stacca in vetta alla classifica del campionato di serie A con sei punti di vantaggio sulla Juventus che oggi alle 14.30 ospita il Sassuolo. Al Piero Torrini di Sesto Fiorentino, pronti via e la Roma è già in vantaggio grazie alla rete dopo quattro minuti di Andressa. Il raddoppio non tarda ad arrivare, ci pensa Greggi al 17' a realizzarlo. Prima del riposo, rosso a Mijatovic e la Viola resta in dieci. Al 48', è la Fiorentina a trovare il gol con Parisi, ma la Roma è non trema e appena sette minuti più tardi si riporta avanti di due reti grazie ad Haavi. Al 74' ci pensa Andressa a calare il poker realizzando la sua personale doppietta, poi Kramzar mette dentro il quinto gol, ma non è ancora finita perché in pieno recupero arrivano anche le marcature di Cinotti e Giugliano a completare l'opera.

Al termine della gara, Alessandro Spugna è visibilmente soddisfatto. «Avevo chiesto alle ragazze di fare una partita attenta, concentrata - spiega - era una gara pericolosa contro una squadra forte. Abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco anche in parità numerica. Ci sono stati tanti gol, anche belli». Tra le marcatrici dell'incontro c'è anche Kramzar, una 2006. «Lei entra sempre bene e risponde alla grande ogni volta che gioca - sottolinea il mister giallorosso - e poi c'è stato anche il primo gol di Cinotti, se lo merita perché lavora sempre al meglio». Qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità di una voce che circolava da un po': la As Roma femminile disputerà allo stadio Olimpico la partita interna (si gioca sul doppio confronto andata/ritorno) dei quarti di Women's Champions League. «Una notizia molto bella - conclude Spugna - la squadra, lo staff, il club tutto si meritano un palcoscenico di questo tipo». Oggi alle 14.30 tocca alla Lazio, che ospita il Castelvecchio.