Genoa, Gilardino: "Dobbiamo sempre avere voglia e ambizione. Testa alla Roma in Coppa Italia"

GASPORT - Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e si è soffermato anche sulla sfida di Coppa Italia contro la Roma, in programma il 12 gennaio e valida per gli ottavi di finale. Ecco le dichiarazione dell'allenatore dei rossoblu: “Credo che voglia e ambizione debbano accompagnarci sempre, sia che uno sia affermato o un giovane. Poi è chiaro che noi stiamo facendo una rincorsa, perché siamo dietro, ma pensando sempre a una partita alla volta. Quindi testa alla Roma in Coppa Italia e poi al Venezia, sempre con il solito equilibrio”.