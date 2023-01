Friedkin linea dura. Nicolò ai margini

Alle 20 chiude il mercato e Zaniolo ha molte probabilità di restare alla Roma. Ma ai margini. Il Milan ha altre idee per la testa e non riesce a raggiungere la richiesta di Tiago Pinto. Il no al Bournemouth è stato perentorio e non concede spazio ai ripensamenti. Il Siviglia non è mai stato un’opzione, Monchi, il direttore sportivo che lo conosce bene per averlo portato in giallorosso, non ha mai pensato di poter trattare l’attaccante italiano, assolutamente fuori dai parametri economici del club. Altre strade non sembrano percorribili, quindi da domani si apre una nuova fase di questa brutta storia. Ieri, alla ripresa degli allenamenti in vista della partita di Coppa Italia, Zaniolo non si è presentato. In accordo con la società ha disertato l’appuntamento fissato a Trigoria. [...] La Roma e Zaniolo sono finiti in un vicolo cieco dal quale non se ne esce. [...] Se in estate Zaniolo vuole andare via deve portare un'offerta pari o superiore a quella del Bournemouth. [...]

(corsport)