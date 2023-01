"Friedkin FIow": il rap giallorosso del romano Hiwazu

IL ROMANISTA - Un nome dal sapor d'Oriente che in realtà nasconde l'identità di un ragazzo nato e cresciuto a Roma. Hiwazu, nome d'arte di Francesco Marsaglia, è un rapper classe 1992 innamorato della Roma perché rappresenta in pieno lo spirito della sua città e ovviamente grazie a Francesco Totti. (...) . Dal cinema ai Manga e Anime giapponesi, passando attraverso l'immaginario romanzato del mondo della pirateria, sono queste le passioni, nonché fonti di ispirazione, che vanno a definire il mondo di Hiwazu. Dopo la pubblicazione divari progetti tra il 2015 e il 2021, è uscito, anche su Spotify "Friedkin FIow" prima uscita di due, entrambe legate al mondo AS Roma, che andranno ad anticipare il progetto principale, un EP di 5 tracce dal contenuto più introspettivo e di analisi personale, per questo 2023.