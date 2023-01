Frattesi resta un'idea nel cassetto. Ma niente spese folli

Se alla fine dovesse davvero andare in porto la cessione di Nicolò Zaniolo da qui al 31 gennaio, chi potrebbe arrivare al suo posto? (...) Nella posizione di Zaniolo è già stato preso il norvegese Solbakken e con il prossimo ritorno di Wijnaldum (previsto per metà febbraio) capitan Pellegrini è destinato ad andare giocare più alto in maniera stabile. (...) Ed allora è chiaro che con 30-35 milioni in cassa (al prezzo di cessione di Zaniolo va infatti sottratto il 15% da dover girare all’Inter) la Roma a questo punto può anche decidere di dare l’assalto definitivo a Davide Frattesi, il centrocampista cresciuto a Trigoria e che non vede l’ora di tornarci. Roma e Sassuolo ne parlano già da un po’, ma la trattativa la scorsa estate non è mai decollata per la differenza di valutazione del giocatore da parte dei due club. (...) Ma è evidente che con i soldi in tasca la Roma potrebbe anche anticipare alcune eventuali mosse, sbaragliandola concorrenza su un paio di giocatori che a giugno andranno in scadenza: Aouar, centrocampista del Lione, e Perez, attaccante del Leicester. Certo, due pedine che la prossima estate non costerebbero nulla, ma che oggi – con un piccolo investimento – potrebbero essere portati a casa con certezza. (...)

(gasport)