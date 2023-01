Da oggi il mercato diventa una cosa seria e la Fiorentina sarà protagonista nel gennaio degli affari. In caso di addio di Arthur Cabral, la Viola dovrà tornare a muoversi anche per la ricerca di una nuova punta. La soluzione può arrivare da Roma. Piace soprattutto Andrea Belotti (come piaceva questa estate), ma anche Eldor Shomurodov potrebbe rientrare nei piani, nel caso il giocatore non si accordasse con il Torino.

(La Nazione)