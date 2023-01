Festa per Dybala. Il club celebra il mondiale vinto dall'argentino

Paulo Dybala sarà celebrato questa sera allo stadio Olimpico davanti ad oltre 55mila spettatori prima del calcio d'inizio della partita di Coppa Italia con il Genoa. La Roma ha organizzato una cerimonia per festeggiare l'attaccante rientrato dal Qatar con il titolo di campione del mondo. Gli verrà consegnato un riconoscimento simbolico e dovrebbe partire un video sui maxischermi. (...) Gesto apprezzatissimo da Mourinho che lo ha messo subito titolare con il Bologna. Inoltre, ha portato a Trigoria la medaglia d'oro che gli è stata consegnata in Qatar, affidandola al club che la conserverà al sicuro nei propri archivi. ,,Questo successo è anche merito vostro», ha scritto Paulo. Effettivamente è proprio grazie ai giallorossi e alle sue straordinarie prestazioni che si è guadagnato la convocazione in Qatar.

(Il Messaggero)