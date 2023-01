IL TEMPO - Oggi alle 12.30 (diretta TimVision) la AS Roma femminile, che ha vinto 8 delle ultime 9 trasferte di A, fa visita al Parma. Non sarà della partita l'attaccante Lazaro, fuori dalla lista perché al centro di una trattativa di mercato. Tra le giallorosse, out anche Bartoli e Kollmats. Alle 14.30, invece, tocca alla Lazio che ospita l'Hellas Verona.