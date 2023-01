Felix, chi si rivede. Ascesa, caduta e resurrezione dell'ex giallorosso

Felix Afena-Gyan di nuovo eroe dei tifosi della Roma. È anche grazie al ghanese che la Cremonese si e qualificata ai quarti di Coppa Italia: ha segnato sia il 2-2 all'87' sia il rigore decisivo al "Maradona' Un regalo non da poco a José Mourinho che adesso si giocherà i quarti di Coppa Italia all'Olimpico contro una neopromossa e non con la prima in classifica in trasferta. Lo Special One è l'allenatore che lo ha lanciato e ha creduto in lui quando era uno sconosciuto. […] Alla fine di agosto Felix si è convinto a dover andare via per fare spazio a Belotti, forse con qualche insulto di troppo sui social per l'infortunio provocato a Wijnaldum, è stato venduto per 6 milioni più tre di bonus. Adesso i tifosi della Roma magari non lo rimpiangono, ma lo ringraziano.

(Il Messaggero)