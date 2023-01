Esodo per San Siro: quattromila tifosi

Futuro da coniugare nell’immediato e non solo. Così la Roma che si prepara per la sfida di domani a San Siro contro il Milan mette in fila una bella notizia e due meno liete. La prima è che saranno quasi quattromila i tifosi giallorossi che seguiranno la squadra per sostenerla in un match dal sapore di evento, le altre invece sono più legate al campo. Una riguarda Camara, che ha riportato una distorsione alla caviglia che lo rende in dubbio per il match, anche se la valutazione sarà fatta solo oggi. L’altra Solbakken che, indietro nella preparazione, potrebbe non essere convocato. [...]

(gasport)