Errori e malintesi: Zaniolo e Skriniar bandiere mancate

Desiderati e desiderosi, ma non abbastanza. Nicolò Zaniolo e Milan Skriniar sono ancora in vetrina: resta pochissimo tempo per la loro sistemazione, il loro destino è già scritto lontano da Roma e Inter, ma teniamoci pronti ai colpi di scena. I loro club li considerano in pratica corpi esterni, si rassegnano alla loro partenza che sa di sconfitta per tutti. [...]

Zaniolo è finito nel gergo dei malintesi e degli equivoci che lui stesso, con il suo entourage, ha contribuito ad alimentare. Gli strappi a oltranza con la Roma, che ha deciso di farlo allenare a parte, sono la naturale risultante di una situazione ormai insanabile. [...] La passione da parte del Milan non è sfumata, ma la Roma non prende in esame l'offerta del prestito. Il meno prestigioso ma risoluto Bournemouth ha offerto 30 milioni, ma per ora niente da fare: la destinazione non va a genio a Nicolò. Lo scenario più probabile è la cessione a giugno. [...]

Zaniolo ha 23 anni, è giovane ma non giovanissimo. Per lui c'è sempre tutto il tempo per risalire di status, ma è un peccato sprecare altre stagioni. E' un potenziale patrimonio del nostro calcio, ma è indispensabile il salto di qualità non soltanto in campo, ma nella gestione della carriera.

(gasport - A. Masala)