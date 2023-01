È una Roma da trasferta

A guardare la classifica dei punti raccolti in trasferta, la Roma dovrebbe approcciarsi alla gara con il Milan di domani con molte più certezze. [...] La Roma si regge su Dybala: quando lui gioca l’unica sconfitta è stata a Udine (4-0). Il resto sono sette vittorie e due pareggi (di cui uno col Torino in cui è entrato al minuto 69). Un secondo fattore non trascurabile è la capacità di chiudere le partite e lasciarsi 20/30 minuti finali per gestire la gara senza rischiare una rete avversaria. La Roma non è stata quasi mai in grado di terminare un match con serenità: su 16 incontri in Serie A, solo in due occasioni è riuscita a chiuderli con due o più gol di scarto. È accaduto con il Monza (neopromossa) e Verona. Chiudere una partita aiuterebbe Mourinho anche nella gestione del parco giocatori. Dettagli che José proverà a cambiare per abbassare anche il tasso degli infortuni che rispetto alla scorsa stagione è pericolosamente aumentato.

(Il Messaggero)