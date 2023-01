È tornato Tammy: l’uomo last-minute con salvataggi e gol

Il 2023 comincia sotto il segno di Abraham. Sarà soddisfatto Mou che ha fatto di tutto per stimolarlo e farlo tornare il bomber che era. Lo ha pungolato in allenamento, non ha esitato a spedirlo in panchina e in ultimo lo ha punzecchiato in pubblico: «Non serve una fonte esterna a te stesso per motivarti. Sei un privilegiato. Devi dare tutto in campo ogni giorno». Nella prima parte della stagione, l’ex Chelsea era solo la brutta copia di quello passato. Almeno fino a domenica sera quando con il suo gol ha fatto guadagnare un preziosissimo punto in ottica Champions. Non solo, perché sventando il pari del Bologna all'Olimpico con un colpo di testa sulla linea al 96’, di punti a José ne ha fatti guadagnare altri due. Un totale di tre in due partite che portano la sua firma. E chissà che non sia proprio lo stadio San Siro a caricare Tammy e dargli quella marcia in più che fino oggi gli è mancata. [...] Un 2023 che Abraham porterà nel cuore per tutta la vita perché nei prossimi mesi nascerà il suo primo figlio. Assieme alla compagna Leah ha scelto di annunciare la gravidanza il giorno di Natale e il sesso del futuro nascituro il 31 dicembre. Un anno in cui i giallorossi hanno fissato come obiettivi la qualificazione in Champions e la vittoria di un trofeo. E centrarli entrambi con il ritorno tra le grandi d'Europa può contribuire a far tornare la sua quotazione quella di appena un anno fa.

(Il Messaggero)