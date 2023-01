E Pioli si mangia le mani: "Ci siamo incasinati la vita da soli. Milan, un pari così è un peccato"

A San Siro non smette un attimo di piovere: Stefano Pioli senza cappello né impermeabile resta sempre in piedi davanti alla panchina. Forse sentiva che anche il suo Milan rischiava di fare acqua: e infatti è scivolato nel finale quando sembrava avere i piedi ben ancorati a terra.

Milan avanti di due (a segno Kalulu e Pobega) e rimontato in pieno recupero. La vittoria sfugge da una presa che pareva salda: per trovare un precedente simile occorra andare indietro di parecchi anni. Era dal 28 ottobre 2009 contro il Napoli che il Milan non si faceva rimontare due gol dall'85° minuto in avanti. Succedono altre cose insolite: che la difesa, baluardo del Milan della scorsa stagione, sia rimasta impantanata sui due calci piazzati degli avversari. Un corner e una punizione sulla quale Tatarusanu era intervenuto male.

Pioli sa che il Milan dovrà ripresentarsi in vecchio stile: "Non aver vinto una partita giocata così bene è un vero peccato. Alla squadra dirò che dobbiamo continuare a giocare in questo modo, ma anche che le partite finiscono al 95'. Ci sono delusione e fastidio, ci siamo incasinati la vita da soli. Avremmo decisamente meritato la vittoria per ottantotto minuti. Abbiamo commesso ingenuità nel regalare il calcio d'angolo alla Roma. Nel 2 a 2 Dybala ha cercato il fallo e Vranckx è stato un po' troppo aggressivo, ma dovevamo comunque difendere meglio, con più lucidità".

(Gasport)