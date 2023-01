E Mou resta in silenzio: vuole che sia Pinto a spiegare cosa succede

José Mourinho ha scelto il silenzio. Nel giorno in cui la Roma si ritrova quarta dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, il tecnico ha deciso di annullare la conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia, preferendo non essere lui a spiegare cosa stia succedendo con Nicolò Zaniolo. L'allenatore ci ha sempre messo la faccia, protetto il club dagli attacchi e si è sostituito al presidente, ma oggi si è tirato indietro lasciando che sia Tiago Pinto a spiegare la situazione. Il numero 22 aveva già saltato Roma-Fiorentina a causa di un'influenza e ora ha deciso di escludersi per la trasferta di La Spezia. Mourinho lo ha sempre difeso e Zaniolo fu uno dei primi a essere contattato dopo l'annuncio del 4 maggio 2021. Con il passare dei mesi, però, il rapporto tra i due non è mai decollato ed è stato caratterizzato da alti (il gol in finale di Conference League) e bassi.

(Il Messaggero)