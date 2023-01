E Mou punta Ziyech: guadagna tanto ma cerca il rilancio

Che il termometro dell’amore tra Roma e Zaniolo fosse in netto ribasso lo si era capito anche nei giorni scorsi, subito dopo lo strappo del giocatore con la società e la reazione di dissenso da parte di molti tifosi. [...] José Mourinho è stato chiarissimo, subito dopo la vittoria in casa dello Spezia di domenica scorsa. «Se Zaniolo andrà davvero via, faremo una riunione d’emergenza. E dovrà arrivare qualcuno al suo posto». [...] Il primo nome della lista resta quello di Hakim Ziyech, 29 anni, esterno offensivo del Chelsea e stella del Marocco in Qatar, al recente Mondiale. Non è facile, anzi, anche perché Ziyech guadagna tanto (5 milioni più uno di bonus). [...] Ziyech finora ha giocato la metà delle partite, ecco anche perché ha voglia di rimettersi in gioco altrove. Su di lui c’è anche l’Everton, che però è in piena lotta per non retrocedere. E allora la Roma può inserirsi e prenderlo, magari con un prestito con obbligo di riscatto condizionato. [...]

(gasport)