È José mister corto muso, altro che Allegri

Mister corto muso? È Mourinho, altro che Allegri. L'1-0 contro il Genoa in Coppa Italia è il 14esimo ottenuto dallo Special One dal suo arrivo nella Capitale. La Juventus è a quota 13, Milan e Atalanta a 8, Napoli a 7, Inter e Fiorentina a 6 e la Lazio a 5. Il tecnico ha vinto 42 partite con la Roma e un terzo per 1-0. Abraham ne ha firmati 5, Zaniolo ha deciso quello più importante (la finale di Conference League). Inoltre sommando le altre vittorie con il minimo scarto (otto 2-1 e un 3-2) si arriva a 23.

(corsera)