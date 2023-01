Dybala uomo Champions e Mourinho lo incorona: "Nessuno come lui"

"Il Napoli ha grandi giocatori, ma nessuno al livello di Dybala". José Mourinho ha acceso così la sfida di questa sera contro gli uomini di Luciano Spalletti e sa che per ottenere risultato dovrà affidarsi al suo gioiello. "Faccio i complimenti al Napoli, ha già vinto lo scudetto: è la squadra più forte, ma di certo noi vogliamo vincere", afferma lo Special One in conferenza stampa. L'allenatore si è poi soffermato sull'argomento riguardante il suo futuro: "Io penso solo alla Roma, non al mio futuro. Quando la società deciderà di parlarmi sono qua". Successivamente ha parlato di Shomurodov ("Gli serve giocare, ma senza di lui ho una scelta in meno in un momento in cui le partite aumentano"), di Karsdorp ("Dipende da lui"), e di Wijnaldum ("Servono ancora 2/3 settimane"). Il tecnico ha poi chiuso con il caso Smalling: "Sono convinto che alla fine si troverà un accordo per il rinnovo".

(gasport)