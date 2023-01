Dybala unica certezza fra i mille dubbi di Mourinho

La Roma è ancora in cerca della sua vera identità: è in zona Champions, ma il Napoli è lontanissimo. Ha l'Olimpico sempre pieno, ma la qualità del gioco lascia a desiderare. Abraham è in difficoltà e si parla più del rinnovo di Zaniolo che dei suoi gol, solamente uno in campionato. L'unica certezza invece è Dybala, il quale ha realizzato 5 gol e fornito 2 assist da quando è arrivato. In 22 incroci con il Milan ha segnato 8 volte e servito 5 passaggi vincenti. Il ballottaggio di giornata è Zaniolo-Matic: il serbo garantisce più copertura, il numero 22 maggiore spinta offensiva. Nella rifinitura lo Special One ha provato i 'Fab Four', con Pellegrini arretrato a centrocampo. Nessuno, però, ha certezze sull'undici iniziale. Mourinho è ancora squalificato e quasi sicuramente guarderà la partita nel van, come accaduto proprio a San Siro in occasione di Inter-Roma, terminata 1-2 per i giallorossi: squadra che vince non si cambia e tanto meno il pullman.

(corsera)