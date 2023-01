Dybala su, Zaniolo giù. Per andare in Champions c'è bisogno (anche) di Nic

Sarebbe entusiasmante se Nicolò Zaniolo mostrasse tutto il suo potenziale. Troverebbe una sintonia unica con Paulo Dybala, ma uno dei due è rimasto bloccato. L'argentino ha la capacità di cambiare qualsiasi partita in 20 minuti, il numero 22 no, il quale appare frenato, nervoso, arrabbiato con il mondo e soprattutto con gli arbitri. La bestemmia nei confronti dell'arbitro pronunciata nel tunnel nel match di Coppa Italia non porterà alla squalifica, ma è sintomo di irrequietezza. Le cose a Nicolò non stanno andando bene perché le prestazioni faticano a decollare ed è come se non riuscisse a darsi una scossa. Se Dybala è la luce, come detto da José Mourinho, Zaniolo oggi rappresenta le tenebre, e i numeri lo confermano: il classe '99 ha realizzato solo 2 gol in stagione, fornendo 121 passaggi (320esimo in classifica) e riuscendo a dribblare gli avversari solamente in 9 occasioni (59esimo).

Intanto per quanto riguarda il mercato, è ufficiale l'addio di Gonzalo Villar in prestito al Getafe: l'obbligo scatterà solamente in caso di salvezza e al 40% delle presenze. La Roma incasserà 3 milioni più 500mila di bonus e il 50% della futura rivendita.

(Il Messaggero)