Dybala spegne il Genoa. La Roma sull’onda giusta

È una DybaRoma. Non c’è niente da fare, la squadra di Mourinho ha bisogno come il pane dell’argentino campione del mondo, premiato ieri da un altro trionfatore irridato giallorosso, Bruno Conti, per la sua impresa in Qatar. [...] Può pure perdere qualche pallone, Dybala. Può andare a sprazzi, ma la Roma con lui ha un’altra consapevolezza. Sa di poter fare male. E in questo assaggio di Coppa Italia la presenza dell’argentino scaccia una beffa sempre in agguato. È così che la Roma dà un seguito alla rimonta da infarto di Milano e poi se ne va nei quarti di Coppa Italia dovrebbe potrebbe aspettarla il Napoli. [...] La firma di Dybala è celebrata anche da José Mourinho: “Con lui c’è un altro profumo. Sono questi giocatori che fanno grandi gli allenatori. Ci sono allenatori bravissimi perché hanno giocatori bravissimi. Così è andata oggi”.

(gasport)