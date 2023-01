Dybala ritrovato. Mourinho è inquieto e vuole subito Frattesi

Il passivo dell’ultimo bilancio approvato, 219 milioni, è il più alto di sempre e non autorizza a sognare spese folli. In più, la Roma deve affrontare le inquietudini di Mourinho, tentato dalle offerte di Portogallo e Brasile e deluso dai ritardi sul mercato. Lo Special One insiste per avere subito Frattesi, il Sassuolo chiede 35 milioni. Si lavora sulle contropartite tecniche, Bove e Volpato. Prima, però, la Roma deve vendere. Karsdorp. [...] Al suo posto, l’idea è Bellerin del Barca. Shomurodov può finire al Torino o alla Cremonese. [...] Il nuovo anno comincia dalla sfida emozionante davanti ai 60mila dell’Olimpico contro il Bologna, in campo per la prima volta dopo la morte di Mihajlovic. C’è un Dybala campione de mondo in più: scalpita per essere titolare.

(La Repubblica)