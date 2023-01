Dybala, la medaglia mondiale donata al Museo della Roma

Jose Murinho con il Bologna vuole ripartire dai venti minuti della speranza. Gli ultimi di Roma-Torino prima della sosta e dove in campo c’era anche paulo Dybala. Un Dybala fresco campione del mondo e autore di un gesto d’amore giallorosso: la Joya ha deciso di donare all’Archivio Storico della Roma la medaglia conquistata il 18 dicembre nella finale contro la Francia. Tornando al campo, va detto che Dybala ha fatto ritorno a Trigoria solamente il 29 dicembre e sulle gambe ha sei allenamenti: tuttavia vuole esserci e allo Special One ha dato disponibilità totale. Per questo la sensazione è che l’argentino possa cominciare dall’inizio per poi uscire intorno all’ora di gioco. [...]

(tuttosport)