Dybala in 7 gare diverse ha già colpito il Bologna

Ci sono 4 squadre a cui Dybala ha segnato in 7 partite diverse, un record per lui, in serie A: insieme a Genoa, Milan e Udinese una è proprio il Bologna. [...] Con questi 7 colpi singoli contribuì a 7 vittorie della Juventus su una squadra contro cui ha un bilancio splendido, 11 vittorie e 3 pareggi in 15 partite, e l’unica sconfitta risale al primo confronto diretto, un 3-0 al Dall’Ara nel 2012 incassato da un Palermo che finì addirittura in 8 (contro 10) per le espulsioni di Ujkani, Barreto e Labrin. Sembra l’avversario ideale, mercoledì, per tornare al gol che gli manca dal 9 ottobre quando si infortunò segnando il rigore al Lecce.

(corsera)