Dybala imprescindibile, Kvaratskhelia inserito in una grande orchestra

Lo scontro fra Napoli e Roma non sarà solamente Spalletti contro Mourinho, bensì anche Kvaratskhelia contro Dybala. Il georgiano ha messo a referto 7 gol e 7 assist, l'argentino 7 reti e 4 passaggi vincenti. La 'Joya' è imprescindibile per i giallorossi, mentre l'ala dei partenopei è inserita in un sistema collettivo più collaudato. Analizzando gli expected assist, vediamo che Dybala ne ha collezionati 2.14 (solo Pellegrini ha fatto meglio), mentre Kvara 3.82. I due calciatori della Roma hanno toccato il pallone nella trequarti offensiva rispettivamente per 231 e 268 volte, staccando ampiamente i propri compagni di squadra. Il calciatore del Napoli è a quota 368, ma anche Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski e Anguissa hanno superato i 300 tocchi. Il Napoli ha quindi più vie per attaccare, mentre la Roma si affida principalmente a Dybala e Pellegrini.

(corsera)